    Eveniment

    Prins băut la volan

    Polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au identificat în flagrant un bărbat, de 31 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un moped pe DJ 662 Capu Dealului, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat și având dreptul de a conduce suspendat.

    Bărbatul a fost condus la Spitalului Orășenesc Turceni, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere,a transmis IPJ Gorj.

