Imagini înfiorătoare, cățel lovit de autoturism

Scene crunte în localitatea Ciuperceni. Un câine, victima unui accident rutier, a fost găsit într-o stare precară. Animalul a fost preluat pentru îngrijiri.

„Ne-am deplasat în localitatea Bălești, împreună cu lucrători din cadrul Poliției Ciuperceni, în urma unui apel telefonic prin care a fost semnalată prezența pe domeniul public a unui câine care ar fi fost victima unui accident rutier.

La fața locului a fost identificată o femelă, metis, aflată în stare gravă. Animalul prezenta răni la membrele posterioare și anterioare, precum și suspiciuni de fractură la coloana vertebrală și bazin.

Exemplarul canin a fost transportat de urgență la clinica veterinară, unde beneficiază de tratament și intervențiile medicale necesare”, a transmis Serviciul pentru Protectia Animalelor.

