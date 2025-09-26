Tânăr depistat băut în trafic

Un bărbat din Căpreni s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan.

Apreciază: Apreciază Încarc...

„La data de 25 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au depistat în trafic un bărbat de 30 de ani, din comuna Căpreni, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 6B Cornetu, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.