Și-au amenințat vecina. Ce i-au spus femeii!

O femeie din Târgu Jiu a obținut ordin de protecție după ce a fost amenințată de vecinii săi.

„La data de 2 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct de o femeie, de 57 de ani, din localitate, despre faptul că la data de 15 august 2025 ar fi fost amenințată cu moartea de către vecinii săi, de 30, 31, 46 și 61 de ani, din localitatea Slobozia, fapt ce i-a creat acesteia o stare de temere.

Femeii de 57 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, fiind parcurs formularul de evaluare a riscului și emis un ordin de protecție provizoriu extins împotriva vecinilor acesteia”, a transmis IPJ Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de amenințare.