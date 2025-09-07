spot_img
    Politic

    Cristi Rujan, senator de Gorj: „Reducerea posturilor în administrație nu se poate face oricum. Administrația locală nu funcționează ca o firmă”

    senatorul rujan
    senatorul rujan

    Senatorul de Gorj, Cristi Rujan, membru al PSD Gorj, susține că reducerea posturilor în administrație ar fi trebuit să fie precedată de un proces de elaborare a unui set de principii care să nu producă discriminare sau chiar blocaje în administrația publică locală. Aplicarea unui simplu procent, în baza căruia să fie realizată reducerea de posturi și de personal, va avea ca efect funcționarea cu dificultate a unor compartimente și servicii. O altă măsură pe care Guvernul ar fi trebuit să o ia, în opinia senatorului Cristi Rujan, se referă la pregătirea și stimularea sectorului privat prin facilități, pentru a putea prelua angajații care ar putea rămâne fără loc de muncă.
    „Reducerea posturilor în administrație nu se poate face oricum. Administrația publică locală nu funcționează ca o firmă. Dăm afară și vedem ce mai facem. Sunt servicii publice pe care trebuie să le oferi cetățeanului și la care nu ai cum să renunți. La primăriile mici, anumite sarcini vor trebui să fie preluate de cei care rămân, de la cei care vor pleca. Cum se va întâmpla acest lucru? Vor fi plătiți pentru ce vor avea în plus în fișa postului? Din punctul meu de vedere, mai întâi ar fi trebuit să fie stabilite principiile, în baza cărora ai putea să faci reducerea de posturi și disponibilizarea de personal, care să se raporteze la anumite repere certe, nu doar la un simplu procent. Trebuie, în primul rând, să te raportezi la populație, la situația economică și socială, la numărul de agenți economici, care ar putea să preia personalul care va pleca, la anumite specificități legate de demografie, sporul natural, particularitățile zonei, probleme sociale. Apoi era necesar să fie stimulat și mediul privat, să preia această forță de muncă, prin scutirea de la plata impozitului pe venit, de exemplu. Este foarte greu ca o persoană să se mai angajeze după 50 de ani sau 55 de ani, mai ales dacă s-a specializat pe un anumit tip de contabilitate, să zicem. Unii o să ajungă șomeri și statul va cheltui cu plata indemnizației. Atunci unde este economia pentru reducerea deficitului? Și cât se va reduce? Trebuie să fie luate măsuri, de impact, care au efect. De exemplu, o mai bună încasare a TVA și fiscalizarea tuturor activităților, pentru că sunt și cei care nu declară TVA și banii nu mai ajung la stat”, conform lui Cristi Rujan, senator de Gorj.

