    Actualitate

    Primar către Miruță: „Dacă vrea să facă treabă, să cheme primarii la București”

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Ministerul Economiei

    Primarul din Rovinari, Robert Filip, îl îndemână pe ministrul Radu Miruță, deputat să Gorj să treacă de la vorbe la fapte. Edilul îi propune un proiect despre care s-a nai vorbit de-a lungul timpului. Robert Filip solicită de mai mulți ani ca terenurile abandonate ale CE Oltenia să intre în posesia administrațiilor locale. Acum, când în Guvern este un gorjean revine cu solicitarea.

    „Dacă vrea să facă treabă, să cheme primarii la București și să dea aceste active comunităților locale, nu să le ia nişte smecheri de prin Mehedinți sau Bucureşti. Acum că e la putere, nu mai poate da vina pe altii. Eu nu cer altceva decât ca aceste active să ajungă la primăriile din Rovinari, Roşia de Amaradia, Prigoria, Bâlteni și Negomir, acolo unde se află”, îndemână Filip.

