Proiect inedit la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

În perioada 7 iunie – 28 iulie 2023, iubitorii de artă sunt așteptați la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, la o expoziție de instalație vizuală semnată de artista Gabriela Tofan și curatoriată de Ana Negoiță.

Intitulată MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO’S THE FAIREST OF THEM ALL? Discurs despre dinamica rușinii, expoziția se va desfășura printr-o succesiune de ipostaze scenografice și va include prezentarea a 6 sculpturi aranjate în dialog cu o serie de panouri grafice, formând o structură labirintică – potențate de lumina și culoare. Scenografia unică a spațiului, creată prin lumină, forme, sunet, miros, culoare, pornește de la personajul central al expoziției: Imaculata.

Cu o puternică încărcătură figurativă, proiectul aduce în prim plan vulnerabilitatea femeii – care a fost și rămâne un subiect aprig în discursurile sociale și culturale în întreaga lume. Bustul feminin este cel care însoțește călătoria privitorului, prezentând portretul într-o atitudine sfioasă, delicată și misterioasă, formând un cadru propice pentru introspecție și analiză.

„Există o dinamică a formelor din natură, din spațiul înconjurător – a expresiilor oamenilor, a vibrațiilor, o dinamică a sentimentelor, a gândurilor și a trăirilor – pe care avem sau nu avem timp să o surprindem. Proiectul propune un stop-cadru pe aceste circuite de informații și atrage atenția asupra unor sentimente comune în reacții și trăiri, de cele mai multe ori egale cu RUȘINEA.” spune Gabriela Tofan.

„Conceptul expoziției integrează o serie de metafore culturale care au devenit tabu în societate și care se manifestă chiar în zonele urbane și în rândul unei categorii de public educat. Mai exact, proiectul își propune o chestionare a rușinii din perspectiva acțiunilor sociale ale femeii și analizarea limitelor de acceptabilitate socială.” spune Ana Negoiță, curatorul expoziției.

„Ne bucurăm să găzduim la Muzeul Județean Gorj ‘Alexandru Ștefulescu’, în luna iunie și în luna iulie, o expoziție care ne bucură foarte tare și, pentru această legătură, îi mulțumesc domnului Adrian Tudor. Este cel care a făcut legătura între muzeu și acest proiect. Publicul este așteptat mâine la vernisaj și nu numai mâine, pentru că, în cadrul expoziției, vor avea loc și activități conexe, așa că așteptăm oamenii pe parcursul celor două luni, nu doar să viziteze expoziția, ci să și participe activ.” (Dorina Cioplea-Văduva, muzeograf Muzeul Județean Gorj „Alexandru ștefulescu”)

„Am insistat, având în vedere relația de prietenie și colaborările mai vechi și mă bucur că artista își pune în valoare visul pornind de la Târgu Jiu. Țin s-o anunț că, dacă a început de aici, va avea mare succes. Cunosc foarte mulți artiști care au ales Târgu Jiul ca teren de exprimare și au avut succes. Pe mine mă interesează să aducem în comunitate astfel de proiecte, care pot ridica nivelul de cunoaștere al comunității.” (Adrian Tudor, mijlocitorul expoziției)

Expoziția presupune și o serie de activități conexe: ateliere de modelaj și desen pentru tinerii/copii din regiune, 1 artist-talk și un master-class despre curatorie la Muzeu și la Liceul de Artă din Târgu Jiu. Toate aceste activități vor fi anunțate și semnalate prin evenimente speciale.