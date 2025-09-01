Haos în țară! „Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii”

Septembrie vine cu vești sumbre. Se anunță proteste în mai multe domenii de activitate. Acestea vin la pachet cu nemulțumiri, șomaj și sărăcie.

Angajații din sistemul educațional, instanță, administrație publică, pe toți a reușit Ilie Bolojan să îi scoată în stradă. De mai bine de două luni de zile Guvernul se rezumă doar la tăieri și scumpiri iar rezultatele întârzie să apară. Deficiul României nu scade iar populația abia face față noilor măsuri anunțate.

Primii care au ieșit în stradă au fost dascălii. Promit un început de an școlar în stradă. „I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional. Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului şcolar altfel decât s-a făcut până acum”, susțin sindicatele din învățământ.

Au fost urmați de angajații din instanțele de judecată. Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraților prevede o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare și menținerea plafonului pensiei la 70% din venitul net, cu un prag minim introdus de 55% din venitul brut.

Va ieși în stradă și personalul din primării. Bolojan vrea să dea afară 45% din funcționarii din teritoriu. Nu suflă o vorbă despre cei de la centru sau dacă se vor face noi angajări după ce atinge targetul propus. Sindicatele susțin că există riscul ca cei dați afară să fie ulterior înlocuiți.

„Nu nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească şomaj, contribuţiile la asigurările sociale, şi ele vor fi diminuate, şi în consecinţă cred că, prin 40.000 de oameni daţi afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard şi vreo 400 de milioane de lei, Totodată, nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii, susțin sindicatele.

La Gorj, de astăzi, angajații din CE Oltenia reiau protestele, dezamăgiți de situația și de modul în care sunt tratate probleme companiei. Încă nu se știe cât și cum va funcționa sistemul energetic al Complexului.

Între timp aprobarea pachetul II de măsuri fiscal întârzie. Coaliția nu a ajuns la niciun consens după ce Ilie Bolojan s-a răzgandit în privința concedierilor și a ajuns la un procent de 45%. Potrivit oficialiilor, cei mai puțin afectați de listele concedierilor se află funcționarii din Bihor.