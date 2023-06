Sânziene de Asfalt, la Muzeul de Artă

Vineri, în curtea Muzeului de Artă Târgu Jiu, ediția a doua a evenimentului “Sânziene de asfalt” a adus peste 100 de persoane, într-o șezătoare urbană creatoare de legături și frumos.

„Le mulțumim tuturor participanților, mici și mari, partenerilor noștri Centrul pentru Cultură și Artă ”Cobilița”, Biblioteca Județeană Gorj ”Christian Tell”, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu”, Grupul ”Șezătoarea”, Școala Sanitară Postliceală ”Omenia” Târgu Jiu, Studioul de Dans “Măiastra” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și reprezentanților presei, care au fost alături de noi și de această dată. Mulțumiri speciale meșterului popular olar Ion Rătezeanu, Grupului “Șezătoarea” și doamnelor Adriana Toropu, Florentina Măgureanu și Raluca Cuba (care au învățat copiii să lucreze cu mărgele). Adunați în curtea muzeului, cei prezenți au putut admira și cinci costume tradiționale vechi și de poveste, care au aparținut unor femei importante pentru istoria Gorjului și nu numai: Maria Lătărețu, Filofteia Lăcătușu, Sabina Toderoiu, sora Ecaterinei Teodoroiu, Elena Crăciunescu (soția lui Al. Crăciunescu, fost prefect de Gorj în perioada anilor 1940) și un costum de mireasă. Despre acestea au vorbit Luminița Dădălău, Luminița Dragomir și Iulia Daju, moștenitoarele a trei dintre cele cinci costume tradiționale. Pentru copii au fost organizate două ateliere, unul de cusături, iar cel de-al doilea de modelaj, la acesta din urmă participând micuți din sistemul de protecție a copilului. Ne-am bucurat împreună și de dans și muzică, prin spectacolul susținut de Ansamblul ”Cobilița” și Studioul de Dans “Măiastra”. Amfitrionii evenimentului au fost Aura Stoenescu (Centrul pentru Cultură și Artă “Cobilița”) și Albinel Firescu (șef Secția de Artă și Etnografie a Muzeului Județean Gorj), “Sânziene de asfalt” desfășurându-se sub egida Consiliului Județean Gorj. Mulțumiri întregii echipe care, de la an la an, se mărește și reușește să aducă în mijlocul orașului tradițiile și ia”, a transmis Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.