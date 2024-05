(VIDEO)Madonna: Număr record de fani la spectacolul monumental de pe Copacabana

Madonna a înregistrat un moment istoric, stabilind un record impresionant și greu de întrecut. Regina muzicii pop a oferit un spectacol de neuitat sâmbătă, în fața a 1,6 milioane de fani, pe plaja Copacabana.

Evenimentul gratuit a marcat sfârșitul turneului The Celebration Tour, dedicat celor 40 de ani de carieră. Madonna a stabilit un nou record de participare la un concert al unui artist. Ea a impus un nou standard de audiență pentru concerte, conform informațiilor Rolling Stone AU/NZ, preluate de Antena 3 CNN. Sâmbătă seară, 1,6 milioane de oameni s-au adunat pe plaja Copacabana, transformând acea întindere vastă de nisip într-o arenă imensă, pentru un concert gratuit susținut de diva pop, marcând finalul turneului mondial. „Iată-ne în cel mai frumos loc de pe pământ”, a exclamat Madonna, în vârstă de 65 de ani, în fața mulțimii. Estimările arată că aeroportul orașului a trebuit să gestioneze aproximativ 170 de zboruri suplimentare, deoarece fanii au venit din toate colțurile lumii. Oficialii locali au calculat că 1,6 milioane de oameni au fost prezenți la concert, unii urmărindu-l din apartamentele sau hotelurile cu vedere spre plajă, în timp ce alții priveau de pe ambarcațiuni cu motor sau cu pânze ancorate în apropiere.

