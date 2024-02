Mesajul fostei eleve Ionela Mischie, la decesul profesorului de engleză Mălăescu

Ionela Mischie, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie, a transmis, din străinătate, un mesaj deosebit la vestea că fostul său profesor de engleză, Ion Mălaescu, s-a stins, fiind înmormântat, luni, la Bălești.

“Domnul profesor Ion Mălaescu a fost un miracol în toată puterea cuvântului, un extraordinar vizionar, unul dintre cei mai inovatori și creativi pedagogi pe care i-am întâlnit vreodată, unul dintre cei mai minunați profesori din lume. A fost artist interdisciplinar. A fost izvor de idei mărețe, idei cosmice, idei spirituale, idei artistice, idei care trec granițe, idei eterne. A fost si va ramane un infinit. În școala generală ne-a invitat să scriem poezii în limba engleza și a înființat revista Enlightened Word. Tot atunci, cand fiecare dintre noi învața sa decodeze și să iubească lumea, ne-a invitat sa scriem o scrisoare adresata generațiilor din viitor. Toate acele scrisori sunt puse intr-un cufăr din satul Bălești și urmează a fi deschise după aproape un secol. Am adorat forța vizionară a acestui magnific tur-de-forță. Va trăi prin infinitul pe care l-a cultivat în jur, in fiecare dintre noi. Astăzi sunt la Bruxelles la o conferință organizată de Comisia Europeană, unde voi cuvântă in limba engleză mulțumită domnului profesor. Îi voi purta o recunoștință intensă pentru imago mundi-ul plin de candoare, geniu și spirit creativ pe care ni l-a insuflat.”, a transmis Ioana Mischie.

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, locul unde a predat profesorul, a anunțat, de asemenea, cu profund regret, trecerea în neființă a profesorului Ion Mălăescu. „Dedicat carierei de dascăl, domnul profesor va rămâne în amintirea colegilor și a elevilor ca o prezență elegantă. Candela domnului profesor Mălăescu s-a stins pe pământ, dar continuă să lumineze în sufletele celor care l-au cunoscut, rămânând astfel nemuritor. Odihnă binecuvântată”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Profesorul Ion Mălaescu s-a stins la domiciliul său din comună Bălești, vineri, la vârsta de 78 de ani, după ce a suferit cu doi ani în urna cu AVC care l-a țintuit la pat. Familia i-a fost alături până la ultima suflare. Profesorul Mălăescu a devenit, cu câțiva ani în urmă, Cetățean de Onoare al comunei Bălești, lăsând moștenire comunității o serie de lucrări din piatră, realizate în „Gradina lui Ion”, locul in care și le-a amplasat cu sprijinul autorității locale.