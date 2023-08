Rujan: „Membrii PNL Târgu Jiu intră ușor într-un autoturism”

Slăbită chiar de actualul președinte, organizația PNL Gorj se destructurează de la o zi la alta. Organizația municipală, cea care trebuia să fie cea mai puternică structură, a rămas aproape fără membri, după acțiunile lui Ion Iordache, potrivit lui Cristi Rujan, senator și președinte PSD Târgu Jiu. Asta după ce vechea echipă a plecat în masă spre organizația pe care Rujan o conduce, așa cum a anunțat atât PSD Gorj, cât și liberali importanți, care nu sunt pe placul lui Iordache, precum deputatul Dan Vîlceanu și primarul Târgu Jiului, Marcel Romanescu.

După ce au fost acuzați că prezintă date false cu privire la venirile în partid și au prezentat presei aproape 300 de adeziuni, social-democrații ironizează echipa PNL de la Gorj. Senatorul Cristi Rujan susține ca structura este foarte fragilă ca și număr de membri.

„Noi suntem într-o coaliție la guvernare. Și noi, PSD, ne-am dori ca partenerii noștri, PNL, inclusiv la Gorj, să fie puternici. Din păcate s-au întâmplat niște lucruri care au slăbit organizația politică a partenerilor noștri, astfel încât membrii PNL Târgu Jiu intră ușor într-un autoturism, iar membrii PNL Gorj într-un microbuz. Noi suntem oarecum nesusținuți de partenerii noștri, având în vedere dimensiunea în scădere, atât procentual cât și ca echipă, a PNL. Nu au structură, nu știu câți mai sunt, 2-3 membrii la PNL Târgu Jiu”, a declarat Rujan la Radio Infinit.

„Este în imposibilitatea de a purta un dialog”

De asemenea, liderul PSD Tg Jiu susține că dialogul cu Ion Iordache este imposibil: „Cu domnul Iordache este foarte greu de discutat, pentru că are unele preconcepții de abordare a problemelor politice. Nu are o viziune cuprinzătoare pe aspecte. Nu poate lucra în echipă sau în coaliție. Este în imposibilitatea de a purta un dialog. Domnia sa vrea să intre în raportul de vasalitate cu membrii PNL-ului și ar dori să translateze acest raport și în ceea ce privește PSD, care are o poziție mult superioară PNL-ului ca și echipă și viziune. Nu putem ține cont de acele porniri de impunere histrionice ale domnului Iordache”, a mai transmis Cristi Rujan.