GORJ: Prima centrală hidro din Oltenia, 86 de ani de funcționare neîntreruptă

În comuna gorjeană Runcu funcționează, de 86 de ani, prima centrală electrică din Oltenia care produce energie prin forța apei. Este vorba despre microhidrocentrala Suseni, construită la inițiativa primului ministru din acea vreme, Gheorghe Tătărescu, pentru a alimenta Sanatoriul de boli pulmonare, construit tot de acesta, la Dobrița.

Microhidrocentrala Suseni a funcționat neîntrerupt în toți acești ani. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune că este printre primele surse de energie pe bază de apă din România: „Microhidrocentrala Suseni, din Runcu, județul Gorj, este o bijuterie. Chiar dacă în zilele noastre este considerată o microhidrocentrală cu putere mică, Suseni este una dintre primele instalații de acest fel din țară.”

Inginerul șef Marius Grecu de la Hidroelectrica spune că microhidrocentrala Suseni are aceleași agregate, puse în funcțiune de la înființare: „Are agregatele funcționale din acel moment și fără mari intervenții. De fapt, putem spune că are o funcționare neîntreruptă, 365 de zile pe an, 86 de ani. Chiar dacă puterea instalată este doar de 115 kw, un necesar care, la ora aceasta, poate că ar asigura 100-150 de case ca alimentare, totuși, poartă patina timpului, echipamentele sunt din acel moment și, ceea ce vedeți aici este, practic, o filă a hidroenergeticii românești. Practic, este primul obiectiv hidroenergetic pus în funcțiune în Oltenia.”

Cu ocazia vizitei la microhidrocentrala de la Runcu, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări că aceasta va continua să funcționeze și că nu va fi înstrăinată: „A fost o experiență extraordinară, care ne-a reamintit importanța protejării patrimoniului nostru. De altfel, am transmis deja de câteva luni bune colegilor de la Hidroelectrica faptul ca nu voi aproba înstrăinarea niciunui activ din patrimoniul statului. Microhidrocentrala Suseni trebuie să rămână pentru generațiile viitoare, așa cum și noi am primit-o de la înaintașii noștri.”