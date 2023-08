Investiții de aproape 1 milion de Euro în unitățile de învățământ din Motru

Autoritățile din Motru investesc masiv în domeniul educației. Școlile, liceele și grădinița cu program prelungit din oraș vor beneficia de dotări de ultimă generație. Suma ce urmează să fie alocată este de aproximativ un milion de euro.

„Primăria Municipiul Motru are și așteptă să semneze contract de aproape un milion de euro pentru infrastructura în școli. Vom schimba tot mobilierul, vom avea laboratoare moderne, table inteligente, calculatoare. Investițiile vizează Școala Nr. 1, Școala Nr.2, Colegiul Tehnic Motru, Colegiul „George Coșbuc”, inclusiv grădinița cu program prelungit. Am convocat o ședință cu toți directorii, să vină cu propuneri. Am analizat necesarul propus și l-am aprobat. Fiecare își asumă ce a cerut”, a anunțat primarul Cosmin Morega la Accent TV.