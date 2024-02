Se așteaptă aviz favorabil pentru dosarul „Calea Eroilor”!

Dosarul Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, aflat în curs de analiză la UNESCO, va primi un aviz pozitiv pentru înscrierea în Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial. Cel puțin asta a anunțat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe Janina Sitaru, care speră într-un rezultat favorabil.

„A fost o vizită de lucru a experţilor UNESCO la Târgu Jiu. După îndelungi demersuri suntem aproape de un rezultat pozitiv. Noi l-am tratat ca pe un dosar de ţară. Anul acesta, în iulie, vom avea rezultatul final asupra acestui dosar, dar suntem foarte optimişti că, după atâţia ani şi atâtea încercări, Brâncuşi va avea locul pe care şi-l merită în patrimoniul UNESCO. Da, avem speranţe întemeiate că vom avea un dosar de succes”, a anunțat public Sitaru.

Ea a precizat că MAE este „facilitator de consens”, subliniind că dosarul Brâncuşi este rezultatul unei munci de echipă, la care au lucrat de la autorităţile locale până la cele guvernamentale.

„A fost o muncă de echipă. Am colaborat bine de la Primăria din Târgu Jiu, Consiliul Judeţean, Prefectură, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii, Comisia Pentru UNESCO din Parlamentul României. Toţi factorii am fost la aceeaşi masă, am avut întâlniri punctuale şi s-a discutat pas cu pas tot ce înseamnă acest dosar şi cum putem să fie unul de succes”, a adăugat Janina Sitaru.