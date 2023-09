(VIDEO) Arhitectul care a propus amenajarea falezei Jiului, dispus să lucreze gratis la realizarea proiectului

Sabin Cornoiu, arhitectul care a propus un plan de refacere a falezei râului Jiu și a lacului de acumulare din Târgu Jiu, este dispus să muncească gratuit pentru realizarea proiectului.

Cornoiu a făcut o postare video pe pagina sa de Facebook, în care a explicat ce l-a determinat să facă această propunere: „Este un fel de continuare a Ansamblului monumental ‘Calea Eroilor’. Este o linie ce conectează zona de nord și cea de sud a orașului. Este un refugiu. Toate aceste descrieri sunt primite de la oamenii care au transmis comentarii. Am citit toate comentariile și vreau să fac câteva precizări. Nu vreau niciun ban de la nimeni. Sunt dispus să fac proiectul gratis, așa cum am lucrat până acum. Nu contează că o să-mi ia 4, 5 sau 6 luni de muncă asiduă. O să desenez proiectul cu aceeași plăcere pe care am avut-o atunci când m-am apucat prima dată de schițat“.

A câștigat locul I la un concurs internațional de arhitectură

Sabin Cornoiu a relatat că a preferat să rămână în țară, cu toate că a câștigat un concurs internațional și i s-a propus să meargă peste hotare: „La un an și jumătate după ce am terminat facultatea, am participat la un concurs internațional de soluții pentru regândirea unui fost doc vechi. Au fost peste 200 de echipe și am reușit să câștig locul I. Am refuzat să merg acolo și să lupt în continuare pentru realizarea proiectului, pentru că am auzit și aud tot timpul cuvinte de genul «Ne pleacă tinerii». Acum, dacă tinerii vin cu o altfel de viziune asupra realității, nici așa nu este bine. «E băiatul lui cutărică», «Altul care vrea bani» sau «Face campanie electorală». Am impresia că mulțumirea voastră este undeva la mijloc, să rămânem, dar să nu facem nimic“, a mai spus arhitectul, care este fiul șefului Salvamont Gorj, președinte al Salvamont România, Sabin Cornoiu.