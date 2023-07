Ansamblul folcloric „Doina Gorjului“, la un cunoscut festival de la Timișoara

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului“ a participat la un cunoscut festival care a avut loc în Timișoara, capitala culturală europeană în anul 2023.

„Sărbătoarea folclorului mondial, înseamnă prezența la Timișoara a celor mai cunoscute ansambluri folclorice din toată lumea, un motiv în plus de bucurie pentru iubitorii de folclor, dar și un puternic legământ față de patrimoniul cultural imaterial nu doar al României ci chiar cel mondial, deoarece an după an, la Timișoara, își dau întâlnire formații folclorice într-un melanj cultural de înaltă ținută“, au transmis reprezentanții Ansamblului „Doina Gorjului“.