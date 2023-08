Incendiu la brutărie

Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cladire in care isi desfasoara activitatea si o brutărie. Evenimentul are loc în comuna Alimpești.

„La fata locului au fost direcționate 5 autospeciale de lucru cu apa si spuma din cadrul institutiei noastre, echipajele de interventie constatand ca incendiul se manifesta generalizat la acoperisul constructiei si la o parte din cladire, cu posibilitate de propagare.

S-a reusit localizarea incendiului, iar in prezent se intervine pentru lichidarea acestuia.

Din informatiile pe care le am in acest moment, o persoana de sex masculin, încercând sa intervina s-a ranit cu o bucata de tabla si este asistat medical de catre un echipaj din cadrul SAJ.Interventia este in desfasurare”, transmite ISU Gorj.