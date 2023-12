(VIDEO) ȘOCANT: Cascadoria mortală a unui „Moș Crăciun”

Un bărbat îmbrăcat în costum de Moș Crăciun a sfârșit tragic, după ce a căzut de la o înălțime de peste 20 de etaje, în timp ce escalada fațada unei clădiri din Celiabinsk, un oraș din Rusia.

Asistența, inclusiv familia bărbatului, a fost martoră la accidentul șocant, care s-a desfășurat în complicitate cu administrația imobilului. Se pare că acest Moș Crăciun dorea să impresioneze copiii din bloc cu o cascadorie, de pe acoperișul clădirii, instalând un sistem de corzi pentru a coborî etaj cu etaj. Cu toate acestea, tragedia s-a produs atunci când una dintre corzi s-a desprins, lăsând bărbatul în cădere liberă. Martorii tragediei au crezut că este vorba de o glumă, până în ultimul moment. După descoperirea corpului neînsuflețit al bărbatului deghizat în Moș Crăciun, comunitatea a fost uluită, iar societatea care a organizat evenimentul a fost nevoită să-și ceară scuze pentru tragedia traumatizantă care a marcat sărbătorile lor.

Chelyabinsk, Russia – Man dressed as Santa falls to his death whilst trying to surprise a group of Children 🎅🇷🇺 pic.twitter.com/S80COTanM4

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) December 26, 2023