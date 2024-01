„Sfântul Iordache” la concurs cu Sfântul Ioan Botezătorul

Dacă, în 2020, echipa de campanie a senatorului gorjean Ion Iordache a bătut satele la pas, nu cu candidatul în carne și oase, ci cu tabloul acestuia, cum umblă popa cu icoana, de această dată el a ajuns să fie comparat cu Sfântul Ioan Botezătorul. Ideea i-a venit primăriței de la Bumbești Pițic, aceasta transmițându-i următorul mesaj, de ziua onomastică, pe pagina de Facebook:

„Domnule Presedinte,

Purtați numele celui mai mare sfânt pe care îl cunoaște calendarul nostru creștin. Nu îmi este foarte ușor să descriu virtuțile care caracterizau aceasta mare personalitate spirituală, dar din întreaga mea experiență, consider că parte dintre aceste calități, se regăsesc din plin și in personalitatea domniei voastre. Și mă gândesc în primul rând la corectitudine, voința puternica, perseverenta, înțelepciune, curaj și multă, multa încredere că lucrurile bune își vor afla într-o bună zi mult dorita împlinire. Fiindu-va alaturi in acest deziderat, va rog sa primiți din partea mea, cu ocazia acestei zile atât de speciale, urari de multă sănătate, bucurie, liniște și împlinirea tuturor dorintelor celor bune pentru gorjenii noștri. La multi ani, domnule Președinte!”