IRONIE: Ciolacu și Ciucă au intrat în fibrilație și au luat vitamine, de la somația PNL Gorj

Președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a fost luat în râs de un lider politic, după ce a chemat presa să facă declarația că organizația lui cere Partidului Național Liberal să iasă de la guvernare, pentru că primarii lui sunt nemulțumiți de banii primiți de la Consiliul Județean Gorj. Președintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a spus, ironic, despre liderii partidelor de la guvernare, că au intrat în fibrilație și au luat vitamine, ca să-și revină după somația făcută de Iordache.

„Eu, chiar în cursul zilei de ieri, am avut o întâlnire cu președinții partidelor aflate la guvernare, respectiv cu domnul premier Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă și erau, așa, cum să vă spun, într-o stare de neliniște, erau bulversați de ceea ce se întâmplă, intraseră într-o fibrilație. Domnule, ce se întâmplă pe la Gorj!? A trebuit, vă dați seama, fiecare să ia câte o vitamină, să-și revină, datorită acestor declarații. Cred că ați sesizat ironia, în ceea ce am declarat… Vă dați seama că este reacția unor oameni, că am înțeles că au fost cei doi lideri la declarații, respectiv președintele și domnul prefect de Gorj (Ion Iordache, președinte PNL Gorj și prefectul Iulian Popescu, n.r.). Sunt declarații ale unor persoane care arată disperarea.” este declarația ironică a lui Mihai Weber, difuzată de Radio Infinit.

Acuzat că confundă puterea cu opoziția

Liderul PSD Gorj spune că Iordache pare să uite că acum este într-un partid aflat la guvernare, pentru că se comportă și face declarații la fel ca un politician din opoziție. „Acum, la modul cel mai serios și lăsând gluma la o parte, credeți că au vreo rezonanță aceste declarații, sau credeți dumneavoastră că ia în seamă cineva de la centru ceea ce declară ei, mai ales în contextul actual? Eu cred că domnul senator Iordache, în ziua când a făcut acele declarații, s-a trezit în acea perioadă în care făcea parte din Guvernul Cîțu, sau era la Forța Dreptei, adică era într-o opoziție, așa cum, de altfel, și de-a lungul timpului pare că tot în opoziție e. Deși partidul domniei sale actual se află la guvernare, el se comportă tot timpul ca și un personaj din opoziție.” a mai spus Weber.