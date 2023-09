Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut categoric în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a cedat în primul meci pe teren propriu din acest sezon, disputat sâmbătă, 3 septembrie. În etapa a-II-a din Liga Florilor, CSM Târgu Jiu a pierdut, scor 25-33, în fața echipei SCM Râmnicu Vâlcea. Simone Bohme a fost cea mai bună marcatoare a grupării gorjene, cu 7 goluri marcate.

Fără Angela Pușcaș, în continuare cu probleme medicale în debutul acestui campionat, dar și cu o oarecare stare de oboseală acumulată după Supercupa României și după debutul de la Bistrița, CSM Târgu Jiu a cedat în față grupării din Râmnicu Vâlcea, scor 25-33. Deși prima repriză a fost una destul de echilibrată în cea mai mare parte a sa, echipa oaspete a gestionat mai bine finalul primei părți și-a intrat la vestiare cu patru goluri în plus pe tabelă, scor 11-15. Debutul reprizei secunde a aparținut echipei din Vâlcea, care s-a desprins pe tabelă la 6 goluri, un avantaj care s-a dovedit a fi decisiv în economia finală a jocului. Gorjencele au încercat să revină în joc, s-au apropiat și la două goluri, dar nu au avut forța să răstoarne tabela. Finalul de joc a aparținut vâlcencelor, care s-au impus cu 33-25.

Simone Bohme, cea mai bună marcatoare din Supercupă

Cu puțin înainte de a începe meciul, în fața a peste 800 de spectatori, care au venit la Sala Sporturilor pentru a susține echipa la primul meci pe teren propriu din acest sezon, Simone Bohme, extrema CSM Târgu Jiu, a primit trofeul pentru cea mai bună marcatoare din Supercupa României. Daneza a marcat 14 goluri în Supercupă. Nicolae Luca, director organizatoric în cadrul Federației Române de Handbal, a fost cel care a premiat-o pe Simone Bohme.

Antrenorul Liviu Andrieș, nemulțumit de jocul echipei

Antrenorul Liviu Andrieș s-a arătat total nemulțumit de jocul echipei: „E clar că programul nu ne-a avantajat. Din cele 33 de goluri marcate de Vâlcea, 25 au fost pe repunere rapidă și contraatac, asta înseamnă că am făcut foarte multe greșeli. E clar că au fost mai proaspete decât noi. Asta nu înseamnă că evoluția noastră este nemaipomenită. Anul trecut, aveam speranță pentru că vedeam implicare și determinare, dar acum nu am mai văzut aceste lucruri nici în meciurile de pregătire. Le-am atras atenția fetelor că nu suntem ok. Sper să ne trezim, pentru că urmează două jocuri foarte importante pentru noi. Am avut patru jocuri într-o săptămână și este foarte greu.

Cu toate că ne-am întărit și am făcut transferuri, la cum arătăm, suntem mai slabi decât anul trecut.“