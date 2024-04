Primarul de Padeș și-a depus candidatura: Nu am fost “Primarul Facebook”!

Mihăiță Gabriel Troacă și-a depus dosarul de candidatură pentru Primăria Padeș, aceasta fiind însoțită de un mesaj interesat al primarului in funcție.

„Am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al Comunei Pades, voi candida din partea Partidului Social Democrat, este organizația din partea căreia am primit cel mai mare sprijin și de câte ori am apelat la conducerea județeană sau națională am fost ajutat cu orice problemă. S-au împlinit 3 ani și jumătate de mandat în care s-au realizat lucruri benefice și mărețe pentru localitatea noastră, am avut un an și jumătate de pandemie în care nu am avut certitudine în ce direcție merg lucrurile, cum știți și dumneavoastră lucrurile nu au mers tocmai bine în țara noastră. În ultimii doi ani am avut cea mai mare absorbție de fonduri europene si guvernamentale din istoria UAT Padeș”, a menționat primarul social-democrat.

„Nu am fost “Primarul Facebook”, consider ca lucrurile mărunte sunt văzute cu ochiul liber de către dumneavoastră, iar pe cele mari le-am evidențiat. Pe 9 iunie vă aștept la vot! oar așa putem duce mai departe proiectele în derulare, cele acceptate vor fi duse la bun sfârșit, iar cele noi implementate”, a completat Mihai Troacă.