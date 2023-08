CRUNT Mătușa judecătoarei care l-a condamnat pe Dincă, la mila comunității din Ștefănești! Bătrâna și fiul ei nevăzător trăiesc într-o mizerie de nedescris

Situație deplorabilă pentru familia fostei judecătoare Diana Cotoi! Mătușa ei și fiul acesteia, care locuiesc în Gorj, în satul Ștefănești, ce aparține de orașul Târgu Cărbunești, au ajuns la mila vecinilor, după ce bătrâna și-a rupt un picior, fiind greu deplasabilă, iar fiul este alcoolic și nevăzător. Grav este că nepoții bătrânei sunt departe, iar vecinii sunt singurii care au reușit să treacă pragul locuinței acesteia. Primarul orașului Târgu Cărbunești, Dănuț Birău, susține că asistenții sociali ai UAT-ului au venit de șase ori la această familie, dar li s-ar fi refuzat sprijinul.

Diana Cotoi, judecătoarea cunoscută pentru instrumentarea dosarul lui Gheorghe Dincă, era nepoata pensionarei din Ștefănești. Magistratul, care l-a condamnat pe Dincă la 30 de ani de închisoare, avea însă probleme cardiace, iar la finalul lunii martie s-a pensionat la cerere și în mai a decedat. La scurt timp a murit și tatăl acesteia, care era fratele Mariei Săvescu, pensionara bolnavă din Ștefănești. Femeia, în vârstă de 76 de ani și fiul ei de 58 de ani, care a rămas nevăzător după o operație nereușită la unul dintre ochi, trăiesc la limita subzistenței. Bătrâna este imobilizată la pat, pentru că are un picior rupt, iar fiul nu o poate îngriji, mai ales că, potrivit vecinilor, consumă destul de des alcool.

A refuzat sprijinul medical!

Vineri, vecinii au chemat salvarea, după ce septuagenara căzuse pe scara locuinței. Asta, în timp ce fiul era inert, din cauza băuturii. Vecinii au fost cei care au ridicat-o pe bătrână, au spălat-o, au schimbat-o, i-au schimbat lenjeria de pat și au băgat-o în casă. Femeia are o pensie de doar 1600 de lei pe lună și nu se știe dacă se încadrează pentru un cămin de bătrâni. Chiar dacă aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru ea, Maria Săvescu nici nu vrea să audă de așa ceva.

Sprijinul primăriei refuzat și el!

În atare condiții, reprezentanții comunității au cerut sprijinul Primăriei Târgu Cărbunești, pentru ca la locuința Mariei și a lui Marian Săvescu să fie trimis un asistent social. Primarul din Târgu Cărbunești susține, însă, că este cu mâinile legate în această privință. „A fost la această locuință asistentul nostru social de șase ori. Nici nu i s-a permis accesul pe proprietate. Noi am vrea să ajutăm, dar vă spun că cei doi nu vor. Au și bani, nu sunt cazuri sociale. Ambii au pensii și au și bani puși deoparte. Au, de asemenea, rude care îi pot îngriji. Este bine că vecinii și membrii comunității au astfel de reacții caritabile, dar nu este un secret că mama și fiul sunt ciudați și foarte dificili”, a precizat primarul Dănuț Birău.

Scutece și sprijin pentru bătrână!

Cu sprijinul vecinilor, Maria Săvescu trăiește în casa din Ștefănești împreună cu fiul său bolnav, acesta din urmă având ciroză, fiind dependent de alcool, și nevăzător. „Bătrâna are nevoie de îngrijire permanentă, după ce și-a rupt un picior, cu câteva luni în urmă. Cert este că femeia se deplasează greu cu o cârjă, dar în general este imobilizată la pat. I-am adus noi femeii mâncare, de doar câteva zile, i-am luat și niște scutece, am spălat-o și i-am schimbat patul plin de urină. Este groaznic, că aceasta are nevoie în permanență de o persoană care să o îngrijească, iar fiul său nu poate să facă asta, la rândul lui fiind murdar și neîngrijit. Noi am luat legătura cu nepotul bătrânei, polițist în devenire, băiatul fiind informat de starea tatălui său și a bunicii paterne și l-am rugat să găsească o soluție. De asemenea, am informat autoritatea locală pentru această familie, care trăiește în mizerie și la limita subzistenței, urmare a stării de sănătate a ambilor membri”, a explicat una dintre femeile din localitate care au intervenit în favoarea familiei Săvescu. Aceasta susține că orice sprijin al oamenilor de bine este binevenit. Familia Săvescu locuiește peste stradă de școala din Ștefănești.