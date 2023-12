,,Prietenie si Culoare,,-proiect educational international

Sub deviza ,,Prietenie fara granita,, s-a desfasurat la Targu-Jiu proiectul educational international ,,Prietenie si culoare,, realizat intre Romania si Republica Moldova, un parteneriat in care institutiile implicate fac un schimb de experienta , care oferă cadrelor didactice șansa de a interacționa cu colegi din alte sisteme de învățământ, de a schimba informații și strategii didactice. Schimbul de idei, exemplele de bună practică, diversitatea culturală reprezintă o perspectivă în educarea generațiilor viitoare.

Institutiile implicate sunt: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Direcția Generală Educație și Cultură Strășeni, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Lumea copiilor’’ Tg-Jiu, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu.

Doua gradinite din municipiul Targu-Jiu, respectiv Gradinita Lumea Copiilor si Gradinita cu Program Prelungit nr.8 au fost gazda, in perioada 14-15 decembrie, pentru 10 directoare de gradinite din Straseni, Republica Moldova, in frunte cu sefa Directiei Generale de Educatie din acest raion, Lucia Caciuc Rosioru.

Gradinitele gazda, sub coordonarea doamnelor directoare Larisa Vaduva si Ana Letitia Chivulescu, au pregatit pentru oaspetii din Moldova un program artistic de exceptie, care a pus in valoare talentul copiilor, dar si creativitatea cadrelor didactice si dibacia in procesul educational.La acest eveniment au participat inspectorul scolar general al judetului Gorj si inspectorul de specialitate, Simona Mindruleanu.

Musafirii din Moldova au vizitat si Inspectoratul Scolar Judetean, unde au semnat o conventie de cooperare internationala si unde au avut ocazia sa faca schimb de bune practici cu cadrele didactice din Romania.

Vizita se va intoarce in februarie, atunci cand cadre didactice din cadrul celor doua gradinite implicate in proiect, vor pleca spre Republica Moldova.