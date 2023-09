Înfrângere pentru echipa de baschet CSM Târgu Jiu, la debutul în campionat

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au debutat cu o înfrângere în noua ediție de campionat, după ce au pierdut sâmbătă seara pe terenul echipei Dinamo București. Echipa bucureșteană s-a impus cu 78-65 pe sferturi a fost 22-21, 13-16, 18-14, 25-14.

CSM Târgu Jiu a început meciul din Sala Dinamo cu următorul ”5”: Octavian Popa Calotă, Noam Weinberg, Dimitrius Underwood, Jason Hubbard și Jalen Dupree. Meciul a fost decis în ultimul sfert. Scorul de pe tabelă, înainte de ultima repriză, a fost 53-51. Dinamo a făcut +4 în debutul actului decisv, dar Dimitrius Underwood și Hubbard au egalat situația, scor 55-55. Mai mult, reușita lui Jason Hubbard a readus avantajul pentru CSM Târgu Jiu, scor 55-57. Dinamo a avut însă un run de 9-0, care a răsturnat decisiv tabela, scor 64-57. Andrei Bărăgan a oprit seria gazdelor cu o aruncare reușită de la 3p, scor 64-60. Dinamo a gestionat mai bine actul decisiv și s-a desprins la 74-61. Jason Hubbard a marcat de două ori de sub panou pentru 74-65. Dinamo a încheiat meciul cu alte două reușite, pentru a câștiga meciul cu 78-65.

Antrenorul Kresimir Basic a explicat la finalul meciului care au fost motivele care au dus la înfrângerea echipei sale: „35 de minute am fost în meci, dar la final, diferența s-a facut la deciziile în momente decisive. Am avut 19 mingi pierdute, care este un număr foarte mare, plus că ofensiv am marcat doar 65 de puncte. Ce-i drept, că azi am jucat și fără un al doilea om mare sub panou, pentru că ne-a lipsit Arsenije Vuckovik. În aceste condiții, este greu să câștigi împotriva unei astfel de echipe, cum este Dinamo”.