Ambulanțe din toată țara, în paradă la Târgu Jiu. Este așteptat și Ministrul Rafila

Ziua Națională a Ambulanței din România va avea loc, în acest an, în municipiul Târgu Jiu. Aproximativ 800 de participanți din toată țara vor fi prezenți la această manifestare, care va avea loc în data de 28 iulie. Punctul de atracție va fi parada ambulanței.

„Fiecare serviciu de ambulanță din țară va participa, la Târgu Jiu, la acest eveniment care marchează 117 ani de existență a instituției noastre.

Ne bucurăm că, în urma eforturilor depuse de Serviciul de Ambulanță Gorj, am reușit să convingem persoanele responsabile din cadrul Ministerului Sănătății și Federației Sindicale Ambulanța să organizăm acest eveniment în orașul lui Brâncuși. A fost dificil pentru că, de obicei, Ziua Națională a Ambulanței se organizează în orașe mari, având în vedere parada ambulanței, care are loc în această zi. Va fi o paradă la care vor participa 55-60 de ambulanțe, inclusiv șalupa din Delta Dunării.

Toată această coloană va merge 30 de minute cu semnalele acustice pornite prin zona centrală a municipiului Târgu Jiu. Am reușit să alcătuim un traseu pentru această coloană, în data de 28 iulie“, a spus Tiberiu Tătaru, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

Programul manifestărilor

Programul manifestărilor va începe la ora 10.00, cu deschiderea oficială, în Piața Prefecturii. La manifestări este așteptat să participe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Vor fi susținute alocuțiuni și se vor înmâna diplome. De asemenea, Ansamblul artistic „Doina Gorjului“ va susține un spectacol folcloric.