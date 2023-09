Cum a ajuns pietonul cu capul în jos pe un semafor din Târgu Jiu. „Mai apare câte un Gigel…“

Fotografia cu semaforul de la o trecere de pietoni din centrul municipiului Târgu Jiu care arăta un pieton cu capul în jos s-a viralizat și s-a ajuns ca situația să fie cunoscută la nivel național.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spune că a fost o greșeală din partea unui lucrător al firmei care se ocupă de lucrările pentru modernizarea sistemului de semaforizare și a montat semaforul invers: „Este o greșeală a societății care lucrează la semaforizare. De joi (n.r.-14 septembrie) este așa, dar nu a observat nimeni. Este o disfuncționalitate la firma respectivă. Ieri, (17 septembrie) s-a rezolvat problema. Am primit primele imagini, le-am primit de la cetățeni și mass media. Dacă știam mai devreme, puteam să remediem problema imediat. A fost montat invers. Exact cum am văzut anumite comentarii… poate s-a gândit că mai sunt unii care mai merg și în altă poziție și de asta au pus semaforul în acest fel. Mai apare câte un Gigel care a ajuns pe șantier și care, la momentul acela, se uita invers. Apar astfel de situații, pentru că sunt sute de semafoare care sunt montate. E foarte bine că a sesizat cineva și am putut să remediem“.