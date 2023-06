O nouă etapă pentru realizarea drumului expres spre Târgu Jiu

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Craiova- Filiași și Drum Expres Filiași-Târgu Jiu”. Conform indicatorilor de trafic, tronsonul Craiova-Filiași are regim de autostradă, iar Filiași-Târgu Jiu de drum expres. „Este una dintre etapele finale în realizarea documentației pentru scoaterea la licitație a proiectului, în vederea construirii. Am toată încrederea că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul acestui an. Îi asigur pe toți gorjenii că ACEST DRUM DE MARE VITEZĂ SE VA REALIZA. Este un obiectiv pe care mi l-am asumat, la care țin foarte mult.

Gorjul are nevoie de infrastructură rutieră modernă pentru a se dezvolta, iar împreună cu conducerea Consiliului Județean Gorj, concentrată spre modernizarea drumurilor județene, reușim să dăm județului un impuls esențial către progres”, a transmis deputatul PSD de Gorj Mihai Weber.