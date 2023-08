Prietenii din copilărie de la un bloc din Târgu Jiu au venit din toate colțurile lumii pentru a se revedea

O întâlnire de suflet a avut loc sâmbătă, 19 august, în fața unui bloc din cartierul 9 Mai din municipiul Târgu Jiu. Prietenii din copilărie de la blocul 18 de pe strada Nicolae Titulescu au reușit să se revadă și în acest an.

Este o tradiție care aceștia să se întâlnească anual și să retrăiască bucuriile din copilărie, pe care o consideră cea mai frumoasă perioadă a vieții.

Mulți dintre ei au plecat din cartier în alte zone ale municipiului Târgu Jiu, în alte orașe din țară sau chiar în alte țări. Astfel, unii dintre ei au venit din Anglia și din Franța special pentru a se revedea și a petrece din nou bucuriile simple din copilărie.

Cum una dintre puținele bucurii din vremea respectivă era să joace o miuță în curtea școlii din apropiere, aceștia au retrăit acest moment și au încins un meci de fotbal în curtea Școlii generale nr. 11, din Târgu Jiu. S-au împărțit în două echipe: „Seniorii“, cei trecuți de 50 de ani, și „Juniorii“, din care au făcut parte cei cu vârste de până la 50 de ani. Scorul meciului a fost egal 3-3, dar „Juniorii“ au câștigat după executarea loviturilor de departajare.

Cupa a fost înmânată câștigătorilor de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a fost arbitru de fotbal. „În fiecare an, în ultima săptămână a lunii august, proprietarii apartamentelor blocului nr. 18 din strada Nicolae Titulescu (fostă Păcii) se întâlnesc pentru un meci de fotbal și câteva ore de voie bună, celebrând o prietenie legată pe viață. Unii se întorc din străinătate exclusiv pentru acest eveniment. Am acceptat cu plăcere invitația de a le fi alături și îi felicit pentru inițiativă! Sunt momente frumoase din viața municipiului nostru care merită promovate și continuate“, a transmis primarul Romanescu.

Prietenii din copilărie de la bloc s-au distrat, apoi, la o pensiune din județul Gorj.

„Am avut o copilărie fericită“

Mihai Culcer are 52 de ani și este unul dintre cei care au rămas în Târgu Jiu. Acesta a povestit că este un moment special deoarece retrăiește perioada copilăriei: „Este ceva deosebit arunci când ne revedem. Cred că o dată pe an putem să ne alocăm acest timp pentru noi ca să ne revedem, mai ales că unii dintre noi nu locuiesc în țară și vin din când în când acasă.

Îmi aduc aminte că băteam mingea în curtea Școlii generale nr. 11 sau la căminul de copii. Aproape zilnic jucam fotbal și chiar aveam competiții între blocuri. În ziua de astăzi nu se mai face mișcarea pe care o făceam atunci. Fotbalul și câteva jocuri erau singurele bucurii pe care le aveam. Unii dintre noi ne-am schimbat mult și fiecare are familii“.

Liviu Buligan a venit de la București, unde lucrează și trăiește. Bucuriile copilăriei erau simple. „Revederea este plăcută. Vin mulți din alte țări: Spania, Anglia și Franța. Este al cincilea an în care ne întâlnim. Chiar avem emoții și ne gândim la meciul de fotbal, cine o să bată. Mulți au plecat din Târgu Jiu. Doar doi-trei au mai rămas. Am avut o copilărie fericită. Ne jucam cu «tubermane», «pișcăriciul» și în fiecare zi mergeam să jucăm fotbal. Jucam chiar la pariu cu echipe din alte blocuri. Erau singurele plăceri pe care le aveam atunci“, a povestit Liviu Buligan.