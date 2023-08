Profesorul universitar Chirițescu, supărat pe o șoferiță „coafeză“

Profesorul universitar Dorel Chirițescu cere trasarea unei treceri de pietoni pe strada Gheorghe Doja.

Acesta a avut un conflict cu o șoferiță, pe care a catalogat-o drept „coafeză“, care nu i-a dat voie să traverseze strada: „Azi am încercat ceva imposibil. Am încercat să traversez strada Gheorghe Doja la intersecția sa cu Bulevardul Victoriei din orașul nostru cu numele de Târgu Jiu. Spun că am încercat pentru că o coafeză (probabil) aflată la volanul unui tanc ce avea mult prea mulți cai putere, nu m-a lăsat. Dimpotrivă, m-a amenințat că mă lovește cu mașina. La insistențele mele că ar fi trebuit să oprească, mi-a explicat că nu am ce căuta acolo pentru că nu este trecere de pietoni. Mă rog, am lăsat-o în pace și apoi am verificat. Coafeza avea dreptate. Locul cu pricina nu are o trecere de pietoni marcată (pe asfalt) sau semnalizată printr-un indicator. Și atunci, mă întreb, oamenii cum circulă pe acel trotuar?

Evident că cineva trebuie să facă ceva. Îi rog pe inconștienții care răspund de reglementarea situației să facă ce trebuie. Ori opresc circulația pietonilor pe acolo, ori fac o trecere de pietoni.

Nu-i mai întreb dacă sunt conștienți că ne pun viața în pericol. Îi cunosc și știu că nu sunt“.