Târgu Jiu: Țeavă de gaze spartă în timpul asfaltării. Bejinaru: Era la 5 cm de suprafață

Magistrala de gaze, de pe strada Victoriei, a fost fisurată, seara trecută, în timpul lucrărilor de asfaltare. Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, susține că adâncimea conductei nu este una corespunzătoare.

„Un incident, petrecut în această seară, în timpul lucrărilor, executate de Edilitara, de pe strada Victoriei, demonstrează necesitatea investițiilor pe care Primăria Târgu Jiu le-a susținut, în ultimii ani. Magistrala veche, care este planificată a fi anulată în aproximativ două săptămâni (perioadă în care rețeaua nou introdusă se află în probe), a fost fisurată de un utilaj angrenat în procesul de înlocuire a asfaltului uzat.

Rețeaua veche, care are aproape 50 de ani de când a fost pusă sub presiune, se află montată imediat sub suprafața asfaltică, la o adâncime de aproximativ 5 cm. Acest aspect, neluat în seamă la momentul introducerii magistralei, nu mai respecta normele impuse de actuala legislație. În ultimele luni, în zonă s-au făcut lucrări de introducere a unei noi magistrale de gaz, la o adâncime de cel puțin 90 cm. În această perioadă, se fac probe la rețeaua nouă, iar cea veche este încă folosită pentru alimentarea zonei, până la finalizarea testelor noii investiții.

Reprezentanții Distrigaz au intervenit, în această seară, în zona în care s-a produs avaria, alimentarea cu gaz fiind oprită, până la remedierea problemei. Asigurăm cetățenii că în acest moment nu există niciun pericol!”, a transmis viceprimarul Bogdan Bejinaru.