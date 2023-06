Primar gorjean cunoscut, achitat într-un dosar penal în care a fost trimis în judecată de DNA

Primarul localității Padeș, Mihăiță Troacă, a fost achitat în dosarul penal în care a fost trimis în judecată de DNA în urmă cu șase ani. Acesta a fost acuzat că ar fi contribuit, prin eliberarea unor documente false, la fraudarea subvențiilor acordate de APIA Gorj.

„Achită inculpatul Troacă Mihăiţă Gabriel pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 48 C.pen. rap. la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art.5 C.pen. (12 acte materiale) şi pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (12 acte materiale)“, a stabilit instanța de judecată a Tribunalului Gorj.

Și fostul secretar al Primăriei Padeș, Niță Argintaru, a fost achitat. „Dispune achitarea inculpatului Argintaru Niţă pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 48 C. pen. rap. la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 rep. cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art.5 C.pen. (15 acte materiale) şi pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (18 acte materiale)“, se mai arată în sentința judecătorească.

Alți inculpați, condamnați cu suspendare

Alți inculpați trimiși în judecată în același dosar penal au primit pedepse de închisoare cu supendare: Ion Băloi a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare, Guran Codruţa, a primit 2 ani închisoare cu suspendare, Nicolescu Ilie Claudiu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, Băloi Cosmin – 2 ani închisoare cu suspendare, Ordeanu Adrian la pedeapsa de 2 ani închisoare tot cu suspendare. Inculpații au mai fost obligați să plătească și prejudiciile.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.