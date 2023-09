Cea mai frumoasă paradă a portului popular, la Baia de Fier 

Sute de turiști au participat la ultimele manifestări publice organizate în stațiunea turistică de interes local Baia de Fier. Printre acestea, a avut loc și o frumoasa paradă a portului popular.

Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” a împletit tradițiile locale de toate felurile, de la păstorit, artă culinară și meșteșuguri populare. Sute de vizitatori din afara județului au fost prezenți la evenimente. Din program nu au lipsit spectacolele de muzică populară, precum și cea mai frumoasă paradă a portului popular autentic din zona Olteniei de sub munte. Parada a avut loc din fața primăriei și a urmat traseul către intrarea în Peștera Muierilor. Aici sunt în derulare lucrări de infrastructură în domeniul turismului. Obiectivul acestora este creșterea și mai mult a numărului de turiști care, an de an, vin în Baia de Fier.