A murit asistentul care a adus pe lume un bebeluș în ambulanță! Costi Lupulescu, regretat de toți cei care l-au cunoscut

Ambulanța Gorj are de astăzi cu un salvator mai puțin. Din păcate, Constantin Lupulescu, asistent coordonator al substației Rovinari a SJA Gorj a decedat în urma unui infarct.

Tragedia s-a petrecut în Olt, în această dimineață, după ora 7.30. Costi Lupulescu se afla cu soția la un parastas.

Toți colegii de muncă sunt în șoc, la tragică veste. Constantin Lupulescu este asistentul care a adus pe lume un bebeluș în ambulanță, la începutul acestui an.

„Drum bun către îngeri, dragul nostru coleg! Acum câteva ore am primit vestea morții tale. Nu pot sa cred, sunt încă în stare de șoc! Am sperat să fie doar o glumă, credeam că salvatorii nu mor așa ușor. Încă nu era timpul, nu trebuia să te grăbești! Îmi amintesc ultima conversație cu tine, în care mi-ai spus cât de fericit erai și câte realizări ai avut în ultimul timp. E nedrept, chiar foarte nedrept…ai salvat atâtea suflete și pe tine nu a putut sa te salveze nimeni…Nu pot să spun decât că o sa te port în suflet așa cum te-am cunoscut, un om minunat, coleg și bun prieten! Rămas bun și bunul Dumnezeu să te așeze în ceata îngerilor”, a transmis un coleg de muncă de la SJA la aflarea veștii că asistentul Costi Lupulescu a decedat subit în urma unui infarct.