Explozii devastatoare aproape de București. Un decedat și cel puțin 33 de răniți, printre care 26 de pompieri. Mii de locuitori evacuați

O serie de explozii devastatoare au avut loc lângă București. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 33 au fost grav rănite în urma deflagrațiilor care au avut loc la o stație GPL de pe DN 1A, în localitatea Crevedia, situată în județul Dâmbovița. Printre răniți se numără 26 de pompieri, care au intervenit pentru a stăvili focul declanșat, unul dintre ei aflându-se în stare gravă.

A fost, mai întâi o explozie, după care a urmat a doua, în timpul intervenției pompierilor și sunt oameni care spun că au auzit încă una. Din cauza gravității situației și a riscului de producere de noi explozii, autoritățile au luat decizia de a evacua nu mai puțin de trei mii de locuitori dintr-un perimetru de 700 de metri în jurul locului tragediei. Pentru gestionarea situației de urgență, autoritățile din județul Dâmbovița au acționat conform Planului Roșu de Intervenție. Persoana decedată a murit de infarct. Șapte pacienți sunt intubați. Se caută soluții pentru transfer în străinătate pentru 3 pacienți.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a atras atenția asupra pericolului iminent de a se produce o nouă explozie: „Încă suntem în dinamică. Zona trebuie să fie evaluată, zona încă este periculoasă și, din cauza asta, am evacuat la distanță, pentru că există pericolul să mai fie încă o explozie la încă o cisternă care este la distanță. Câteva aspecte importante: faptul că au fost folosiți roboții, s-a evitat să fie un număr de pompieri. Au fost scoși după ce am introdus roboții. Poate că am evitat ca oamenii să fie aproape de cisternă. În al doilea rând, s-au dat mesaje RO-ALERT în zonă. S-a explicat populației, în zona imediat limitrofă a fost populația evacuată” a declarat Raed Arafat. La Ministerul de Interne s-a constituit o celulă de criză, condusă de premierul Marcel Colacu. A fost declanșat mecanismul de protecție civilă european.