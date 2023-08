CJ Gorj către deputatul Miruță: ” Să își aroge public meritele pentru contribuția adusă la elaborarea PNRR, prin asumarea închiderii mineritului din județul Gorj”

Declarațiile deputatului Radu Miruța cu privire la faptul că Ghidul solicitantului pentru Programul Tranziție Justă ar fi fost respins de Comitetul de Monitorizare și Comisia Europeană din cauza Consiliului Județean Gorj sunt contrazise de oficialii instituției. Printr-un comunicat de presă, autoritățile județene demontează acuzațiile deputatului USR.

„Având în vedere afirmațiile eronate, nefundamentate, tendențioase și jignitoare ale deputatului USR, Radu Miruță, apărute în spațiul public în cursul zilei de miercuri, considerăm oportun și necesar, pentru o informare corectă, atât a dumnealui, cât și a publicului, să facem câteva precizări.

1. Cu privire la afirmația că, Ghidul solicitantului a fost respins de Comitetul de Monitorizare și Comisia Europeană pentru că „printre altele, conținea criterii de eligibilitate acordate cu dedicație” și că aceste criterii ar fi fost introduse în ghid de către „incompetenți” de la Consiliul Județean Gorj, precizăm următoarele:

– Ghidurile solicitantului (pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane de euro, respectiv pentru finanțare nerambursabilă între 2 și 5 milioane de euro) nu au fost întocmite de către „incompetenții” Consiliului Județean Gorj. Documentele au fost elaborate, în forma inițială, unitar pentru toate cele șase județe beneficiare, de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

– Ghidurile nu conțin criterii de eligibilitate acordate „cu dedicație”, prin care „firme din alte județe” puteau accesa bani prin Programul Tranziție Justă. Accesul la astfel de finanțări este reglementat, atât de către legislația națională, cât și de către legislația comunitară. Este surprinzător, de altfel, că domnul Miruță, în calitate de parlamentar, este străin de aceste aspecte ce țin de activitatea dumnealui curentă (reamintim că rolul de bază al unui parlamentar este acela de a elabora legi și de a transpune legislația europeană în legislația națională). Mai mult decât atât, având în vedere că Gorjul beneficiază de această anvelopă financiară uriașă, de peste 537 de milioane de euro, primează interesul atragerii de investitori, diversificării economice și creării de noi locuri de muncă în județ, lucru stipulat, de altfel, destul de explicit în obiectivul Fondului pentru o tranziție Justă și invocat în PTJ.

– Decizia de modificare a documentelor nu a fost luată pentru că „s-au prins” reprezentanții Comitetului de Monitorizare și ai Comisiei Europene. Îi aducem la cunoștință domnului Miruță că „incompetenții” de la Consiliul Județean Gorj au înaintat către MIPE, în data de 26 iunie 2023, o adresă comună, de 8 pagini, semnată alături de reprezentanții Consiliilor Județene Dolj și Hunedoara, prin care s-au propus modificări, atât generale, cât și specifice (introducere de coduri CAEN, introducere de criterii de punctaj etc.). Acest document, printre altele, stă la baza modificării și comasării celor două Ghiduri ale solicitantului în unul singur și adaptării acestuia la nevoile specifice ale fiecărui județ beneficiar al PTJ. De asemenea, precizăm că Județul Gorj are mai mulți reprezentanți în Comitetul de Monitorizare, printre care un membru titular și un membru supleant, din cadrul Consiliului Județean Gorj. Astfel, ar fi fost imposibil ca reprezentanții instituției să introducă în ghid criterii „cu dedicație”, să transmită solicitări de modificare a ghidului și, în același timp, să respingă documentele, în ședința Comitetului de Monitorizare.

2. Cu privire la afirmațiile că în Ghidul solicitantului scrie „negru pe alb (…) de către cei din județul Gorj” că șefii județului își asumă închiderea mineritului și a activităților conexe, precizăm următoarele:

– Ghidul solicitantului nu a fost întocmit de către Consiliul Județean Gorj. Reiterăm informația, în principiu, doar pentru domnul Miruță.

– Închiderea mineritului din județ a fost, cel puțin pentru Consiliul Județean Gorj, o necunoscută, având în vedere că Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia a fost o enigmă pentru CJ, sub pretextul caracterului de confidențialitate al documentului, invocat atât de către companie, cât și de către ministerul de resort. Facem această precizare pentru că, elaborarea Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă ar fi trebuit să aibă, ca și element de bază, o strategie concretă, coerentă și asumată privind închiderea activității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune. Adică tocmai acel plan „secret” de restructurare, asumat de către Ministerul Energiei și, adițional, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. În plus, precizăm că, domnul Miruță știe că informațiile privind restructurarea CEO sunt secrete. Ministerul Energiei i-a comunicat acest lucru, oficial, în 4 aprilie 2022, ca răspuns la o interpelare.

Închiderea mineritului nu este apanajul Consiliului Județean Gorj. Potrivit legislației din România, instituția are cu totul alte atribuții. Și, din nou, suntem surprinși că domnul Miruță, în calitate de parlamentar, este străin de acest aspect ce ține de activitatea dumnealui curentă.

– Putem, totuși, să îi mulțumim dumnealui și partidului din care face parte, USR, pentru că, fără aportul liderilor formațiunii de la nivel central, nu am fi aflat care sunt etapele de închidere a activității miniere din județul Gorj. Domnul Cristian Ghinea, fost ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, colegul de partid al domnului Miruță, și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, încă din anul 2021, un calendar concret și coerent privind închiderea activității miniere din județul Gorj, până în anul 2032. Putem spune că, dacă domnul Miruță și partidul său nu și-ar fi asumat restructurarea CE Oltenia prin PNRR, probabil compania ar fi avut, acum, altă traiectorie.

3. Cu privire la solicitările domnului Miruță, respectiv de includere a unor criterii care favorizează includerea domeniului schiabil de la Rânca și Vidra în finanțarea PTJ, finanțarea pentru microîntreprinderi și eliminarea posibilității ca firme din afara Gorjului să acceseze fondurile, facem următoarele precizări:

– Programul Tranziție Justă vizează atenuarea impactului social iar domeniile eligibile pentru finanțare au fost stabilite și aprobate de către Comisia Europeană, în baza prevederilor Regulamentului UE nr. 1060/2021, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul pentru o tranziție justă și a Regulamentului UE 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 24 iunie 2021, de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (Regulament FTJ).

– Finanțarea pentru microîntreprinderi este prevăzută în Ghidul solicitantului.

– Reiterăm afirmațiile din paragraful al doilea de la punctul 1, cu mențiunea că, dacă domnul Miruță dorește să aducă modificări la Ghidul solicitantului, o poate face transmițându-le direct către MIPE, la adresa secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro. Sau, dacă apreciază în continuare că Programul Tranziție Justă este elaborat inadecvat, poate formula o interpelare sau o întrebare direct către MIPE sau să se adreseze direct Comisiei Europene, care a aprobat Programul în 2 decembrie 2022. Suntem (din nou) surprinși că dumnealui, în calitate de deputat, este străin de aceste posibilități.

– Nu în ultimul rând, îi reamintim domnului Miruță că ghidurile despre care face vorbire și pe care le cataloghează ca fiind „de tot râsul, o bătaie de joc”, au fost lansate, cu mare fast, în 27 aprilie 2023, la Târgu Jiu, de către fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Mai mult, lansarea a fost făcută de către MIPE prin intermediul Instituției Prefectului, Consiliul Județean Gorj, care, de altfel, a elaborat Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă, având calitatea de simplu invitat. Astfel, dacă are, în continuare, nelămuriri, se poate adresa inclusiv organizatorilor respectivului eveniment.

În concluzie:

– îi recomandăm domnului Miruță să citească mult mai atent documentele referitoare la PTJ, legislația națională în domeniu și legislația europeană pentru că, surprinzător, pare străin de aspecte relevante din acestea;

– îi recomandăm să își aroge public meritele pentru contribuția adusă la elaborarea PNRR, prin asumarea de către formațiunea sa, a închiderii mineritului din județul Gorj până în 2032;

– îi recomandăm să își amintească faptul că, provine dintr-o zonă geografică demnă de apreciere, cu oameni simpli și cu mult bun simț, care nu cataloghează nejustificat și nu jignesc;

– îi recomandăm ca, data viitoare când are ocazia să tacă, să fie mai atent și să o facă. Acum a avut-o și a ratat-o!”, se arată in comunicatul emis de Consiliul Județean Gorj.