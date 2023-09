PNL, prăbușit politic! „Vom fi sub 17-18%” și „am pierdut deja primăria Târgu-Jiu”

PNL e pe cale să cadă de pe podium la alegerile următoare. O spune un parlamentar liberal de Gorj, care susține că, de la zi la zi, încrederea românilor în partid este tot mai mică. La viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, PNL riscă să rămână la jumătatea numărului de europarlamentari, iar pentru alegerile locale Primăria Târgu Jiu este, deja pierdută, potrivit acestuia.

Deputatul Dan Vîlceanu susține că cifrele arată că PNL este în scădere gravă pe scena politică. Acesta consideră că vor fi probleme la toate tururile electorale, începând cu europarlamentarele.

„Totul va fi clar și se va lămuri după alegerile europarlamentare, când PNL va lua un rezultat foarte slab. Estimez că mai mult de 5 europarlamentari nu vom putea câștiga. Acum avem 10. Asta înseamnă ca scorul la nivel național va fi sub 20%, va fi cu 1 în față. Va fi o premieră, pentru că PNL nu s-a mai confruntat cu situația aceasta de la fuziune. În cel mai prost moment, 2016, am luat 20%, acum avem sub, vom fi sub 17-18%. Nu este exclus ca PNL să coboare de pe podium”, a declarat Dan Vîlceanu.

La Târgu Jiu, „totul s-a terminat” pentru PNL

În ceea ce privește alegerile locale, la Târgu Jiu PNL va fi principalul perdant, spune Vîlceanu. Cu organizație slăbită, fără candidat anunțat, liberalii sunt ca și inexistenți, iar Vîlceanu susține că decizia anunțată, că PNL Gorj nu-l mai susține la Târgu Jiu pe actualul primar, Marcel Romanescu, deși ar fi nestatutară, face ca primăria să fie deja pierdută.

„Nu am informații despre nicio ședință de BPJ, până în prezent. Deși eu fac parte din BPJ de drept, nu știu să fi fost vreo ședință. Probabil că a fost o ședință din asta ad-hoc. Evident, ea nu a fost una statutară, nefiind convocați membrii BPJ, dar mă aștept la orice. Oricum nu mai contează, din moment ce s-a luat decizia dizolvării organizației și după ce colegii noștri care activau în organizația municipală au plecat. În momentul ăsta, practic, totul e degeaba. Eu recunosc că am o tristețe, când mă uit la ce se întâmplă în organizația asta și cum totul se dărâmă de pe o zi pe alta. Noi am pierdut deja primăria Târgu-Jiu. Pentru noi reprezintă un dezastru pur și simplu. În 2017, înainte de alegeri, când le spuneam oamenilor că o să câștigăm primăria și că vom avea primar la Târgu-Jiu, toți râdeau de noi, spuneau că nu avem nicio șansă. A fost un vis îndeplinit în momentul în care am câștigat primăria Târgu-Jiu, iar, acum, pur și simplu totul s-a terminat”, a mai afirmat deputatul.