Primarul Modrea: „De când am promis că voi candida pentru PSD am primit 250 de miliarde! Bani care nu se duc la mine acasă..”

Primarul liberal Dumitru Modrea a anunțat care este motivul care l-a determinat să facă pasul spre PSD, asta deși era membru al PNL din 1996. Modrea a explicat că, în opinia sa, rămânând în PNL nu făcea decât să piardă timpul. „Stăteam pe loc” a menționat Modrea, asta deoarece în doi ani și jumătate abia a putut să obțină finanțarea pentru o sala de sport, lucru pe care îl consideră „inadmisibil”.

„De când am.promis că voi candida pentru PSD am primit, până acum, peste 250 de miliarde. Bani care nu se duc la mine acasă, ci în comunitate. O parte sunt bani obținuți pe Anghel Saligny, o alta pe PNRR. Inițial am crezut că sunt vorbe, dar, acum, văzând că am semnat contracte nu am ce sa mai obiectez”, a menționat primarul de Turcinești.

Modrea le cere astfel cetățenilor să îl voteze și anul viitor chiar dacă a schimbat partidul politic pentru care a candidat în 2020, asta pentru că doar așa comuna poate prospera.

„Nu am făcut acest pas din interes. La PSD am găsit înțelegere”, a completat Modrea.

Până în momentul de față, Dumitru Modrea este primarul PNL, din ultimul val, care recunoaște public că a făcut deja pasul spre PSD, motivându-și, asumat, parcursul politic.

