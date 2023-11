REUȘITĂ pentru angajații CE Oltenia

Vești bune pentru angajații din CE Oltenia. Social-democrații se țin de cuvânt și mențin cei 13 ani de pensionare anticipată pentru angajații care lucrează în condiții grele. Deputatul de Gorj Mihai Weber anunță că votul final va fi dat, astăzi, în Camera Deputaților, acolo unde PSD va face front comun pentru binele angajaților din minerit și energie.

„Le-am promis minerilor și energeticienilor că se vor putea pensiona mai devreme cu 13 ani și asta am făcut!!! Grație unei abordări înțelepte, asumate și responsabile, în cadrul ședinței Coaliției la care am participat, premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă, au susținut propunerea grupurilor parlamentare PSD și PNL, privind reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani! Propunerea va fi votată astăzi în Camera Deputaților, for decizional”, transmite deputatul Mihai Weber.