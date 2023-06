Romanescu: Târgu Jiul riscă să piardă finanțări, din cauza scandalurilor politice

Primarul Municipiului Târgu Jiu se plânge că liberalii îi pun bețe în roate și încearcă să îi blocheze activitatea, pentru a-l ataca politic, în campania din 2024. Marcel Romanescu susține că sunt licitații pe bani mulți, la care nu se prezintă nimeni, pentru că investitorii se tem de scandaluri și plângeri penale.

“De un an de zile avem finanțare pentru reabilitarea Parcului Central, Grădina de vară și Calea Eroilor. Numai eu am avut 20 întâlniri cu oameni de specialitate din domeniu. Știți ce îmi spun: ‘nu venim niciodată în Târgu Jiu să realizăm aceste proiecte’. Am obținut bani cu finanțare europeană pentru finalizarea etapei de proiectare și studiului de fezabilitate. Nu vine nimeni la licitație, am avut trei licitații și nu vine nimeni. Din cauza mizeriilor aruncate în spațiul public. În cultură, viziunile sunt diferite. Sunt unii care se ocupă doar cu plângeri penale. La ora actuală, cele mai multe sunt pe linie politică, dinspre PNL. Ei vor să câștige Primăria și Consiliul Județean. Trebuie să dai după Romanescu și Cosmin Popescu ca să câștigi! Nu așa se fac lucrurile! Partidul ar trebui să intervină, să vadă ce se întâmplă în Gorj, să spună ‘gata, Iordache oprește-te!’, a transmis Marcel Romanescu.

Pierd bani europeni

Primarul Municipiului Târgu Jiu susține că, în condițiile actuale, există riscul ca finanțările să se piardă.

“Tot ce putem atage din sumele europene, atragem. Noi, când am atras sumele prin POR, cele pentru parc, aveam în vedere că în exercițiul financiar din 2020 există sumele necesare reabilitarii, astăzi, deși mai avem 6 luni de zile până la sfârsitul anului, nu avem firmele necesare. Riscăm să pierdem bani europenei care ne sunt prealocați, pentru că nu avem studiile de proiectare și fezabilitate finalizate”, a mai declarat primarul Marcel Romanescu, la un post de radio local.