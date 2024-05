Mașină mutată de la locul accidentului! Șofer cu dosar penal!

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Drăguțești. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că o femeie, în vârstă de 56 de ani, din Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe DN-66-Drăguțești, nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din comuna Câlnic.

„Bărbatul a modificat locul accidentului prin mutarea autoturismului în afara părții carosabile. În urma accidentului a rezultat rănirea bărbatului, care a necesitat îngrijiri medicale. Ambii conducători auto dețineau permise de conducere corespunzătoare și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice”,a transmis IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, față de femeie, iar bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergea urmelor acestuia.

