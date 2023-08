Cunoscut cântăreț gorjean, implicat într-un accident în Italia

Cunoscutul interpret de muzică populară Valentin Sanfira, originar din județul Gorj, a suferit un accident în Italia și se află internat în spital.

Artistul a suferit o operație la picior, ca urmare a accidentului și a transmis un mesaj de pe patul de spital: „Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate.

Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot!

Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos“.