Video: Un profesor de dansuri populare din Horăști, reclamat în șapte dosare penale! Este acuzat că a distrus fosa septică a vecinului său

Petre Pistol, în vârstă de 67 de ani, din Horăști, pensionar dar cu contract ca și profesor de dansuri populare la școlile din Samarinești și Văgiulești, este reclamat în șapte dosare penale. Acesta este cercetat de Poliția Motru pentru furt, distrugere, hărțuire, șantaj și fals sub semnătură privată de către un vecin din Horăști! Cel mai vechi dosar este din martie 2022, iar cel mai nou de luni, 7 august 2023. Bărbatul a fost filmat când sustrage țevile de canalizare de la proprietatea vecină, imaginile surprinse de camere de luat vederi fiind depuse la dosarul cauzei. Conflictul dintre Petre Pistol și vecinul său, cu care este rudă, a debutat în martie anul trecut, când locuința a fost supusă unei dezbateri succesorale. Locuința a fost atribuită la notar celui care domiciliază acum acolo, dar vecinul a contestat actul în instanță. Pe rolul Judecătoriei Motru se afla un dosar de partaj judiciar care are următorul termen în 2 octombrie 2023.

Între timp însă, reclamantul din dosar este acuzat că face tot felul șicane familiei care locuiește în casa din Horăști, pornind de a le întrerupe energia electrică, la distrugerea canalizării, fapt petrecut chiar pe 7 august.

Petre Pistol este filmat când sustrage o țeavă din rețeaua de canalizare a proprietății vecine. Totodată acesta e surprins la gardul locuinței, amenințând proprietarii și având în mană un obiect contondent.

Poliția Motru întocmește dosar penal pentru furt și distrugere imediat după ce proprietarul reclamă cele petrecute în seara de 7 august la Horăști. Pistol da declarații, își asumă în fața polițiștilor că respectă normele de conviețuire socială, dar comite apoi alte fapte similare. După ce pleacă echipajul de poliție, omul continuă să își amenințe vecinii, anunțându-i că va intra peste ei în locuință și le va lua viața.

Cert este că Petre Pistol are o altă variantă în fața polițiștilor, spunând că ar fi bolnav și la rândul său ar fi o victimă a rudelor care i-ar fi ocupat proprietatea. Locuința în litigiu are 146 de mp, din care Petre Pistol a rămas momentan cu 26 de mp, fapt care îl supără. De altfel, toate aceste fapte au ca scop alungarea rudelor care locuiesc în restul proprietății, fiind vorba despre o familie tânără cu un copil.

Petre Pistol a făcut la rândul său rudei sale doua plângeri penale, ambele dosare fiind clasate de anchetatori. De altfel, Poliția Motru i-a deschis pensionarului dosar penal pentru inducerea in eroare a anchetatorilor, pe motiv că le dă de lucru pentru infracțiuni care se dovedesc ireale. În una dintre plângeri, acesta și-a acuzat ruda că i-ar fi distrus un zid de susținere, fapt pentru care tot reclamantul a fost amendat pentru că a apelat aiurea numărul unic de urgențe 112.

