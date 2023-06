Festivalul IntenCity: Program Mainstage

Începând cu 30 iunie, Festivalul IntenCity își deschide porțile pentru iubitorii de muzică. Evenimentul promite să sărbătorească vara cu trei seri incendiare alături de artiști de top.

În fiecare seară de festival vor fi concerte live atât pe Stadionul Ion Oblemenco cât și la Sala Polivalentă.

Programul de pe stadionul Ion Oblemenco se va desfășura astfel:

30 iunie

18:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

19:00 – Dr. Alban

19:40- Sabrina

20:20 – Jenny Berggren from Ace of Base

21:00 – Haddaway

21:40 – SNAP!

22:30 – WRS

23:30 – Bellini cu Baletul Operei Române Craiova

00:30 – Zdob și Zdub

01:30 – Godz of Rock cu Orchestra Operei Române Craiova

01 iulie

18:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

19:30 – Manuel Riva

21:30 – Subcarpați

23:00 – Mahmut Orhan

00:00 – Ummet Ozcan

01:00 – Tiësto

02 iulie

18:00 – Kiss FM Party cu DJ Emil Safta și MC Tom Crîngureanu

19:30 – Alex Ferrari cu Baletul Operei Române Craiova

20:30 – Oceana

21:15 – Ruslana

22:30 – Enrique Iglesias

00:00 – Gianluca Vacchi

Despre IntenCity Festival

Festivalul IntenCity este organizat, începând cu vara anului 2022, de Opera Română Craiova cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

Conceptul festivalului își propune să reunească anual o varietate de genuri și influențe muzicale, iar alături de BCR, sponsorul nostru principal, aducem laolaltă muzica de ieri, de azi și de mâine.

Mai multe detalii despre eveniment puteți găsi aici:

● https://iticket.ro/event/intencity

● https://www.craiovaintencity.ro/

Contact:

[email protected]