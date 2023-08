PSD, cu adeziunile foștilor liberali pe masă

Acuzați că se laudă în fals cu noi membrii de partid, foști liberali, liderii PSD Gorj au făcut dovada noilor membri, în cadrul unei conferințe de presă, prin adeziunile recent completate.

Peste 280 de foști membrii PNL Târgu Jiu au trecut la PSD Târgu Jiu, după dizolvarea vechii organizații municipale liberale. Între timp, liderul PSD Gorj, Mihai Weber dă asigurări că va recâștiga Primăria Târgu Jiu, fără a face precizări clare la situația actualului primar Marcel Romanescu.

Liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, susține că echipa pe care o conduce i-a atras pe vechii liberali. “După cum bine știți organizația PNL Târgu Jiu, una performantă, pentru scorul obținut la legerile trecute, au scos singurul primar din municipiu din Oltenia, a fost dizolvată. Dar, în momentul de față discutăm de organizația PSD Târgu Jiu – PSD Gorj care se întărește zilnic, prin venirea unor membrii săptămânal, oamenii care au făcut sau nu politică. Este cel mai bun indicator care ne spune că s-a schimbat percepția pentru PSD Gorj și toate sondajele făcute arată că gorjenii au un nivel de încredere ridicat în echipa PSD. Politica se face pentru oameni și printere oameni. Noi venim cu fapte concrete. Am fost acuzați că mințim. Că sunt doar 10-12 oameni care au trecut de la PNL la PSD. Avem dovada cele câteva sute de adeziuni ale unor membrii. Sunt membrii ai PNL Târgu Jiu care au făcut parte din organizațiile de pe lângă secțiile de vot din Municipiul Târgu Jiu. Cred că dovezi mai clare nu există! Actuală conducere a PNL nu generează o stare de stabilitate. Actualii parlamentari ai PNL, spre exemplu deputatul Pecingină are propria abordare despre PNL Gorj. Acesta susține că președintele PNL Gorj e despotic, jupân. Asta pune semne de întrebare pentru orice membru al PNL. Este o stare de instabilitate generate de președintele PNL Gorj. Este o chestiune de cartea recordurilor. În ultimii trei ani de zile a făcut parte din patru formațiuni politice. Pe de o parte este de înțeles starea sa pentru că nu știe unde se află, are anumite derapaje pentru că a fost când cu domnul Orban, când cu domul Cîtu, când cu domnul Ciucă”, transmite Weber.

Președintele PSD Târgu Jiu dezminte și el acuzele aduse de liderul PNL Gorj care susține că social-democrații mint cu privire la cifra prezentată. Cristinel Rujan susține că Iordache nu și-a actualizat lista și nu știe nici măcar câți membrii avea PNL Târgu Jiu.

“Noi nu vorbim despre incapacitatea altor partide de a-și ține și actualiza o bază de date cu membrii de partid. Cei 283 de oameni au solicitat să vină în PSD. Oamenii, în adeziunea completată, au menționat în mod expres că au făcut parte din PNL. Noi nu suntem organe de cercetare să verificăm acest lucru, cert e că ei și-au manifestat dorința de a adera la PSD”, a transmis președintele PSD Târgu Jiu, Cristinel Rujan.

Ce face Romanescu?

În privința situației actualului primar, Marcel Romanescu, lucurile rămân neclare. Mihai Weber susține că încă nu a purtat negocieri cu fostul lider PNL Târgu Jiu. “Apar tot felul de scenarii pentru a acoperii realitatea, aproape toată fosta organizație PNL Târgu Jiu, acei oameni nu se mai regăsesc acolo și au făcut pasul spre PNL. Deocamdată domnul Romanescu este membru PNL. Când nu va mai fi, discutăm altfel, dar, în momentul actual, nu putem spune că un membru PNL este candidatul PSD. Țelul nostru este de a câștiga Municipiul Târgu Jiu. Ne vom orienta către persoana cu cele mai mari șanse. Vom face sondaje, am și făcut, dar nu pentru o persoană anume ci pentru ce anume își doresc alegătorii. Luăm în calcul orice scenariu pentru ca PSD Gorj să câștige Primăria Târgu Jiu. Vom face orice demers posibil pentru a avea cel mai bun candidat”.