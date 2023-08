ȘOC: Directorul Penitenciarului Târgu Jiu, o nouă prelungire pe post!

Ion Popescu, directorul Penitenciarului Târgu Jiu, care are 11 ani și jumătate de mandat pe această funcție de conducere, deși Legea 145/2019 prevede că mandatul de director de închisoare este de doar patru ani și poate fi prelungit cu încă patru, a mai primit o prelungire pe post.

Lui Popescu i-a încetat mandatul pe 2 august 2023, dar, cu aceeași zi, prin ordin de ministru, a primit încă șase luni pe același scaun. Asta, zice-se, până la organizarea unui concurs pentru funcția respectivă de conducere.

Directorul Penitenciarului Poarta Alba are 17 ani în funcția de conducere. Ion Feodorof este urmat de aproape de Ion Popescu, directorul Penitenciarului Târgu Jiu, care are unsprezece ani și jumătate pe funcție și a mai primit o jumătate de an, ca să facă, în final, 12. Șocant este că Ministerul Justiției i-a dat această prelungire lui Popescu, deși presa locală din Gorj a vuit, vizavi de angajarea recentă a fiicei acestuia în Penitenciarul Târgu Jiu, pe un post de agent construcții.

„Nemuritorul” de la Târgu Jiu!

Noul ministrul al Justiției a promis că destructurează aceste ,,domnii” din penitenciare, dar se pare că sunt doar vorbe și mai puține fapte, reformarea sistemului penitenciar fiind doar o poveste. Ion Popescu are 57 de ani, iar la capitolul „așa nu” acesta este cunoscut drept directorul care l-a învoit o zi pe Burlan, unul dintre ucigașii poștăriței Ioana Petrișor.

”Având în vedere că la data de 2 august 2023 încetează mandatele unui număr de 10 directori de unități penitenciare (P. Bistrița; P. Drobeta Turnu Severin; P. Mioveni; P. Târgu Jiu; P. Târgu Mureș; P. Tulcea; P.S. București-Jilava; C.D. Brăila-Tichilești; Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații; Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna), numiți în baza art. 202 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, se creează premisa ca toate funcțiile de conducere din competența Ministerului Justiției, cu excepția funcțiilor de director general, respectiv director Direcția Reintegrare Socială și Direcția Tehnologia Informației și Comunicații, să fie ocupate prin concurs.

În acest sens, Ministerul Justiției, care întotdeauna a fost preocupat de asigurarea stabilității unui sistem permanent încercat de lipsa de resurse și schemele ocupate insuficient, își declară intenția de a declanșa în perioada următoare procedurile legale de ocupare prin concurs a acestor funcții.

Până la finalizarea acestor proceduri de concurs, pentru exercitarea atribuțiilor respectivelor funcții de conducere vor fi împuterniciți ofițeri de poliție penitenciară care îndeplinesc condițiile legale.”, anunța, cu câteva zile în urmă, Ministerul Justiției.

Din păcate, au fost doar vorbe… La Târgu Jiu nu doar că Popescu nu a fost înlocuit, ci a fost menținut încă o jumătate de an pe același post, în ciuda nenumăratelor acuze la adresa lui, apărute în mass-media, ori pe paginile online ale sindicatelor din sistem.