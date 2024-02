VIDEO Chef Dumitrescu, prima ieșire în scandalul cu Antena 1: „Atât de divorțați…not! Deși mulți și-ar fi dorit asta”

Reacția lui Chef Florin Dumitrescu dezvăluie frustrarea și dezamăgirea în urma deciziei de a nu mai participa la emisiunea „Chefi la Cuțite”. El se simte constrâns de contractul de confidențialitate, pierzând dreptul la liberă exprimare și la a fi el însuși. Frustrarea sa subliniază dificultățile și impactul personal al relațiilor contractuale în industria divertismentului. Dumitrescu spune că a fost chiar „despărțit” de conturile false, menite să-l descurajze.

„Sunt foarte multe chestii de clarificat şi sunt multe aspecte pe care nu le pot clarifica fără să fiu apoi acuzat de cine ştie ce. În condiţiile în care mă aflu acum, cu procesul pe rol, cu ameninţări de la avocați, cred că nici ameninţări nu pot să spun, cu notificările pe care le tot primesc de la avocaţii fostului trust cu care am colaborat. E sensibilă povestea. Nu ştiu cum să fac legătură cu toate articolele negative din presă din ultima perioadă şi cu toate conturile de TikTok care mă dau divorţat de familie şi în care apar tot felul de probleme personale care nici măcar nu sunt reale, cu situaţia în care ne aflăm. Nici nu ştiu, am voie sau nu am voie să fac legătura, am voie sau nu am voie să fac acest filmuleţ public”, își începe Dumitrescu mesajul.