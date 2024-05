Investigația UE asupra viitorului parc fotovoltaic al CEO, la Rovinari, ÎNCHISĂ!

UE anunță că închide investigaţia anunțată în aprilie, asupra contractului privind proiectarea, construirea şi exploatarea Parcului Fotovoltaic de la Rovinari, un proiect al Complexului Energetic Oltenia şi OMV Petrom.

Este vorba despre un proiect de peste 100 de milioane de euro, din care 70% este subvenţie UE. Pentru construcţia celor 4 parcuri au depus oferte mai multe firme chineze sau asociate cu China, în contextul în care firmele europene din domeniul energiei solare au avertizat cu privire la un colaps iminent în faţa concurenţei chineze puternic subventionate de stat, care sufocă piaţa.

Cert este că imediat după începerea investigației, potenţialii licitatori – inclusiv subsidiara germană a LONGi Green Energy Technology Co Ltd, unul dintre cei mai mari producători de panouri solare din lume – au indicat ulterior că se vor retrage, conform unui comunicat al comisarului european pentru industrie Thierry Breton. Alţi licitatori sunt Shanghai Electric UK Co. Ltd şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Luna trecută, Comisia Europeană a lansat două investigaţii aprofundate vizând rolul potenţial de denaturare a pieţei al subvenţiilor străine acordate ofertanţilor în cadrul unei proceduri de achiziţii publice din România. Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est SA) pentru proiectarea, construirea şi exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Acest proiect este finanţat parţial din Fondul UE pentru modernizare.