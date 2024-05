(VIDEO)Maia Morgenstern, rolul principal în primul film românesc despre bullying în școli

Cinefilii sunt invitați să se pregătească pentru o experiență cinematografică extraordinară! Actrița Maia Morgenstern revine pe marile ecrane într-un rol memorabil, în filmul „Mașa și cele 6ase umbre”. Cu un scenariu plin de suspans și acțiune, această producție promite să vă captiveze de la primul cadru până la ultimul!



„Mașa și cele 6ase umbre” continuă povestea emoționantă a unei mercenare plătite de Mafia Gorda pentru o misiune aparent imposibilă: obținerea unui stick cu informații vitale pentru combaterea maleficilor membri ai acestei organizații. Însă, în drumul ei către succes, Mașa se întâlnește cu Nick, un elev aparent timid de la Central High School, care se luptă cu brutalitatea bullyingului din școală și care are curajul să-și asume riscuri neașteptate.

Cu un elan surprinzător, Nick decide să se alăture Mașei în lupta împotriva răului, punându-și în joc anxietatea și fricile personale pentru o cauză nobilă. Vom fi martorii unei asocieri neobișnuite dintre bine și rău, între curaj și teamă, într-o poveste captivantă ce va provoca publicul la reflexie și la reconsiderarea valorilor personale.

Alături de Maia Morgenstern și Vlad Baba, filmul „Mașa și cele 6ase umbre” aduce în distribuție talente precum Maria Chirinciuc și Nicolae Pojoga, garanția unor interpretări de excepție și a unei atmosfere incitante pe tot parcursul proiecției, în regia lui Ciprian Iacob.

„A fost o bucurie și o sărbătoare sa fac parte din echipa filmului MAȘA ȘI CELE 6ASE UMBRE.

Din primul moment, din clipa în care am fost invitată să fac parte din proiect, m-am bucurat tare mult. Realitatea de pe platourile de filmare a întrecut orice așteptare. Am întâlnit o echipă de oameni minunați. Adevărați profesioniști. Tineri pasionați și determinați să-și transforme visul în realitate. Un vis frumos, îndrăzneț, curajos. M-a impresionat în mod deosebit, ba chiar m-a responsabilizat modul în care s-au pregătit și s-au organizat pentru realizarea filmărilor. „Mașa și cele 6ase umbre” a fost o experiență, artistică și umană, formidabilă, pentru care sunt profund recunoscătoare. Dorința voastră, scopul propus, de a vă adresa tinerilor, de a vorbi, prin intermediul artei filmului, despre probleme, dileme ale unei întregi generații..este tulburător. Și totuși, atât de adevărat”, a declarat Maia Morgenstern.

Un film despre bullying-ul în școli

„Acest proiect reprezintă debutul unor multitudini de proiecte pe care le vom realiza la Iași. Orașul nostru este o fabrică de talente, fapt care ne oferă motivația și entuziasmul necesar pentru a crea. Filmul “Mașa și cele 6ase umbre” este o poveste creată în continuarea serialului 6ase și care vizează subiectul bullying-ului în școală. Mi-am propus să ofer o soluție și să arăt că în spatele oricărui act de violență verbală sau non-verbală se ascunde un suflet rănit care poate fi vindecat”, a declarat MARIA CHIRINCIUC.

„Nimic nu este imposibil”

„După succesul înregistrat în urma serialului 6ASE, filmul de lung metraj MAȘA ȘI CELE 6AȘE UMBRE a venit ca o încununare a a muncii mele și o continuare a poveștii ce a ținut în fața ecranelor milioane de tineri. Nu aș fi reușit acest proiect fără colegii mei. A fost o reală onoare să lucrez cu doamna Maia Morgenstern, cea mai mare actriță a României, care a dat la filmări o lecție de modestie și profesionalism generației tinere. Mesajul nostru pentru cei ce vor veni să vadă filmul în cinematografe: nimic nu este imposibil. Așa că, dacă crezi cu adevărat, orice vis ai avea de mic copil, poate deveni realitate”, a declarat Vlad Baba.

Filmul va rula în toate sălile rețelei HappyCinema, din București până în Slobozia.